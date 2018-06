Vorbereitungen zum Rock-Spektakel

Anzeige

Mannheim.Auf dem Mannheimer Maimarktgelände laufen die Vorbereitungen zum großen Open-Air-Konzert mit der Rockband Guns N’ Roses auf Hochtouren. Gestern bauten Techniker die mächtige Bühne auf. Heute werden Ton- und Lichtanlage geliefert. Das Konzert beginnt am Sonntag um 17.30 Uhr. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Die Veranstalter Live Nation und BB Promotion erwarten rund 50 000 Zuschauer. Kurzentschlossene bekommen am Sonntag ab 14 Uhr am Maimarkt-Eingang auf jeden Fall noch Eintrittskarten. Diese kosten ab 100 Euro.

Um den Besucheransturm zu bewältigen, bietet die RNV auf der Stadtbahnlinie 6 und Buslinie 50 zusätzliche Fahrten an. Die Fahrt ist im Eintrittspreis für das Konzert enthalten. Der Großparkplatz am Maimarktgelände ist geöffnet. bjz