Vorentscheidung bei Planken-Sperrung

Einige Poller stehen schon länger, wie hier am Paradeplatz. © Tröster

Mannheim.Bei der geplanten Zufahrtsbeschränkung für Autos und Lieferwagen in die Planken steht eine Entscheidung bevor.

Heute berät der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung über einen Vorschlag der Verwaltung, nächsten Dienstag soll der Ausschuss für Umwelt und Technik darüber abstimmen. Zunächst ist eine zweimonatige Testphase geplant, die am 13. April beginnen und die Variante simulieren soll. Die Verwaltung schlägt vor, einzelne Seitenstraßen der Planken zu schließen. An den verbleibenden Stichstraßen sollen versenkbare Poller eingebaut werden, die die Zufahrt außerhalb der Lieferzeit beschränken. Gleichzeitig werden in der Fressgasse und Kunststraße sechs Lieferzonen für Paketdienste eingerichtet, in denen die Waren auf Sackkarren zur Auslieferung umgeladen werden. cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019