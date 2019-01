Vorfahrt für sicheres Fahren: Schülerreporter gesucht

Bergstraße.Jeden Tag sterben in Deutschland neun Menschen im Straßenverkehr. Täglich werden zudem etwa tausend Menschen – zum Teil schwer – verletzt. Vor allem Kinder und Jugendliche sind aufgrund von Unerfahrenheit und Risikofreude besonders gefährdet. Hier setzt das medienpädagogische Projekt „Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung“ an: Schülerreporter sind aufgerufen, Missstände aufzudecken und darauf hinzuweisen. Teenager des Bensheimer Goethe-Gymnasiums haben das getan und stehen erneut auf dem Siegerpodest: Am 21. Februar erhalten sie aus den Händen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin einen Preis für ihre Platzierung an der Spitze des Wettbewerbs, der alljährlich mit der Tageszeitungs-Initiative verbunden ist. Für die Neuauflage des Projekts sind zurzeit noch Anmeldungen möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite dieser Tageszeitung. / red

Info: www.bergstraesser-anzeiger.de/ vorfahrt

