Vorfreude auf Bürstädter Gymnastica

Bürstadt.Turner aus aller Welt sind vom 17. bis 20. Juli wieder in Bürstadt zu Gast, um bei der Gymnastica ein buntes Sportfest zu feiern. Die TSG als ausrichtender Verein begrüßt dabei rund 40 Gruppen mit 1300 Sportlern in ihrer Halle. An allen vier Gymnastica-Tagen erwarten die Zuschauer bei freiem Eintritt Aufführungen, die die gesamte Bandbreite des Turnens abbilden wollen. Bei den Auftritten verbinden die Sportler Turnelemente mit Tanz und spektakulären Einlagen, etwa auf dem Trampolin oder mit dem Basketball. Unser Bild zeigt den Clube de Ginastica de Almada aus Portugal bei seinem Auftritt bei der letzten Gymnastica vor drei Jahren. kur

