Vorfreude bei Jungheinrich

Uwe Seitz, Jungheinrich-Chef in Bensheim, ist guter Dinge. © Zelinger

Bensheim.Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich wird an seinem Standort Bensheim auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen. Das kündige Standortleiter Uwe Seitz im Gespräch mit dem BA an. Logistik sei ein boomender Markt. Man müsse nur an das Wachstum von Onlineversandhändlern oder Discountern aus dem Lebensmittelhandel mit ihren großen Verteilzentren denken.

Das Wachstum hat auch positive Folgen für den Standort im Bensheimer Gewerbegebiet Stubenwald. In diesem und im nächsten Jahr wird die Zahl der Mitarbeiter weiter wachsen. Insgesamt sind in Bensheim 280 Mitarbeiter bei Jungheinrich beschäftigt. „Wir schauen der Zukunft mit viel Freude entgegen“, sagt Seitz. mir

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.08.2018