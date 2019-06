Vorrang für Fahrräder

In der Tattersallstraße soll es mehr Platz für Radfahrer geben. © Tröster

Mannheim.In der Innenstadt beginnt Anfang Juli der Umbau der Tattersallstraße zur Fahrradstraße. Das rund 640 000 Euro teure Vorhaben war bereits vor einigen Jahren beschlossen, wegen des Baus der neuen Mannheimer Kunsthalle aber verschoben worden. Zugleich schließt die Stadt in den kommenden Tagen den Ende 2016 begonnenen Umbau der benachbarten Berliner Straße ab: Dort werden derzeit die Anschlüsse der Radstraße an die Radwege am Nationaltheater hergestellt. Am bevorstehenden Wochenende wird die Goethestraße wegen der Bauarbeiten für den Autoverkehr gesperrt. Neben Fahrbahnerneuerungen werden auch neue Ampelsteuergeräte eingebaut. g lan

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019