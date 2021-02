Vorsichtiger Neustart an den Grundschulen

Berlin/Mannheim.In viele Grundschulen und Kitas in Deutschland ist am Montag ein bisschen Leben zurückgekehrt. Nach rund zwei Monaten Schließung, Notbetreuung oder sehr eingeschränktem Betrieb wurden die Jüngsten wieder in der Schule unterrichtet und mehr Kinder in Kitas betreut. Der Schritt war sowohl von Zustimmung als auch von Skepsis begleitet. „Es ist gut, dass viele Schulen in Deutschland jetzt schrittweise wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Steffen Seibert, sagte am Montag in Berlin: „Es ist ganz wichtig, dass man sich dann auch ganz genau anschaut, ob, und wenn, in welchem Umfang das wiederum Veränderungen im Infektionsgeschehen bringt.“ Merkel hatte sich für eine spätere Rückkehr der Kinder in die Einrichtungen ausgesprochen.

Mit dem Start des Präsenzunterrichts in den Grundschulen an diesem Montag bekommen Lehrkräfte und das Betreuungspersonal an Kitas in Baden-Württemberg auch die Möglichkeit, sich zwei Mal wöchentlich mit Antigen-Schnelltests auf eine Corona-Infektion zu untersuchen. In Mannheim halten sich einige Lehrkräfte zurück, andere begrüßen das Angebot. Auch wenn es sehr unangenehm sei, das Stäbchen tief in die Nase einzuführen, sei sie froh darüber, sich vor Ort in der Schule Gewissheit zu verschaffen, erklärt eine Pädagogin aus dem Mannheimer Süden dieser Redaktion.

Auf ein positives Echo stößt in Mannheim die Ankündigung der baden-württembergischen Landesregierung, wonach Lehrkräfte und Kita-Personal ab sofort Impftermine vereinbaren können. „Die Kolleginnen befürworten das“, sagt beispielsweise Monika Walz-Kurz, Rektorin der Waldhof-Grundschule.

Söder verteidigt Öffnung

Auch der Mannheimer Gesamtelternbeirat, so Vorstandsmitglied Nadine Sabra, finde es absolut angebracht, dem Personal in Schulen und Kitas „beim Impfen Priorität einzuräumen“. Schließlich lasse sich gerade bei jüngeren Kindern kaum Abstand einhalten. Sabra hätte sich deshalb auch eine Maskenpflicht für Grundschulkinder im Unterricht gewünscht – wie das etwa in Hessen und Rheinland-Pfalz der Fall ist.

Präsenzunterricht sei durch nichts zu ersetzen, sagte unterdessen Ministerin Karliczek. „Kinder, besonders jüngere, brauchen einander.“ Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verteidigte die Öffnungsschritte: „Nein, es ist kein Fehler“, sagte der CSU-Chef. Die Schüler brauchten eine Perspektive.

Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, sagte der „Welt“, dieses erste Zeichen der Öffnungen sei lange ersehnt worden, dennoch gebe es auf der anderen Seite „ein bisschen dieses Bauchschmerzengefühl“ und Unsicherheit mit Blick auf den Infektionsschutz. Bildungsgewerkschaften und Lehrerverbände hatten bereits vor der Öffnung vor Gesundheitsrisiken gewarnt. Hintergrund sind die aktuelle Entwicklung bei den Corona-Zahlen und die Befürchtungen über einen schnellen Wiederanstieg wegen der Ausbreitung neuer Virusvarianten. dpa/bhr

