Vorstoß für „Moschee-Steuer“

Berlin/Mannheim.Die Berliner Moschee-Gründerin und Teilnehmerin am Integrationsgipfel der Bundesregierung, Seyran Ates, hat sich für eine „Moschee-Steuer“ für Muslime ähnlich der Kirchensteuer ausgesprochen. „Alles, was die Gemeinden brauchen, kann von den Mitgliedern selbst aufgebracht werden“, sagte Ates gestern. Bisher werden muslimische Verbände und Gemeinden in Deutschland aus arabischen Golfmonarchien oder der Türkei finanziert.

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) hält von einer „Moschee-Steuer“ nichts. „Die Steuer würde Strukturen schaffen, die nicht zur Geschichte Deutschlands passen“, sagte Löbel dieser Zeitung. Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog, lehnt die Steuer ebenfalls ab. Kamrans Alternative, um den Einfluss aus dem Ausland zu kontrollieren: gut ausgebildete Muslime, die den Islam lehren.

In der Regierungskoalition plädiert Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) für eine „Moschee-Steuer“. „Unser Ziel muss es sein, dass sich der Islam in Deutschland von der Einflussnahme ausländischer Staaten emanzipiert und eine stärkere Inlandsorientierung gewinnt“, sagte Frei.

Rechtliche Stellung

Der im Bundesinnenministerium zuständige Staatssekretär Markus Kerber (CDU) äußerte sich zurückhaltend. Eine Steuer könne eine Lösung sein, das sei „Sache der Religionsgemeinschaften selbst“. Dafür müssten die Moscheen aber die Anforderungen des Religionsverfassungsrechts an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts erfüllen. Er sei der Meinung, „dass es vor einer Steuer einfachere Wege gibt, die auf mehr Eigeninitiative beruhen, um sich vom Ausland unabhängig zu machen“.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt erklärte, es sei höchste Zeit, dass für die muslimischen Gemeinden in Deutschland unabhängige Finanzierungsquellen gefunden werden. dpa/ham

