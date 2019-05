Votum gegen Kurz

Sebastian Kurz (ÖVP) winkt beim Verlassen des Parlaments. © dpa

Wien.Nach dem Misstrauensvotum gegen die Regierung von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz soll Vizekanzler Hartwig Löger die Geschäfte zunächst weiterführen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte die Bestellung des 53-Jährigen am Montagabend zum neuen Interims-Kanzler an. „Das ist eine Art Provisorium bis wir in wenigen Tagen eine Lösung gefunden haben“, sagte das Staatsoberhaupt. Die gesamte Regierung werde am Dienstag formal zunächst entlassen und dann erneut für kurze Zeit bestellt.

Die Berufung eines Übergangs-Kanzlers und einer Experten-Regierung werde mit besonderer Rücksicht auf deren Unterstützung im Nationalrat erfolgen, so Van der Bellen. Die Opposition von SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt hatte dem 32-jährigen Kanzler und seinem Kabinett am Montagnachmittag das Vertrauen entzogen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019