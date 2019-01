Wahlforum lockt zahlreiche Gäste an

Bürstadt.Wie viel Prozent der Stimmen sie am 27. Januar bei der Bürgermeisterwahl holen, will Moderator Bernhard Zinke beim Wahlforum des „Südhessen Morgen“ von den Kandidaten wissen. „50 plus eins“, sagen Bürgermeisterin Bärbel Schader (CDU) als auch ihr Herausforderer Steffen Lüderwald (SPD/Grüne). Beim Umbau der Nibelungenstraße zeigen sich dagegen Differenzen: Lüderwald will alles so lassen, wie es ist. Schader plädiert für die Umgestaltung. cos

