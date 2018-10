Wahlkampf: Polit-Promis im Endspurt

Bergstraße.In den letzten Tagen vor der Landtagswahl in Hessen werben prominente Politiker an der Bergstraße um Stimmen.

Gestern war bereits Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos, in Bensheim, Lorsch und Einhausen zu Gast.

Für den heutigen Mittwoch laden die Bergsträßer Grünen dazu ein, „mit Annalena auf der Couch“ Platz zu nehmen. Gemeint ist die Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, die um 14.30 Uhr in Bensheim im Café Glaubach erwartet wird.

Bundesjustizministerin Katharina Barley (SPD) kommt morgen (Donnerstag), 19 Uhr, zu einer Weinprobe nach Heppenheim.

Ihr Ministerkollege aus dem Gesundheits-Ressort, Jens Spahn, besucht ebenfalls morgen den Kreis Bergstraße. Der CDU-Politiker spricht ab 15 Uhr in Viernheim in der Cafeteria im Forum der Senioren.

SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel kommt am Freitag (26.) nach Lorsch, wo er ab 9.30 Uhr auf dem Wochenmarkt Rosen verteilen und Bürger zum Gespräch im Eiscafé Dolomiti einladen wird.

Am Samstag (27.) kommt die AfD-Bundespolitikerin Alice Weidel nach Wald-Michelbach, wo sie in der Rudi-Wünzer-Halle sprechen wird. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Eine Gegenkundgebung der Bergsträßer Initiative gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ist für 17 Uhr angekündigt.

Tarek Al-Wazir, Spitzenkandidat der hessischen Grünen, will seine Parteifreunde ebenfalls am Samstag von 10 bis 10.45 Uhr an einem Infostand in der Bensheimer Fußgängerzone unterstützen.

Christian Lindner, Bundes- und Fraktionsvorsitzender der FDP, kommt – auch er am Samstag – um 14 Uhr nach Heppenheim ins Saalbau-Kino.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018