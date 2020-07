Waldhof auf Platz neun ins Ziel

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat seine Premieren-Saison in der 3. Liga nach dem abschließenden 0:0 gegen den FSV-Zwickau als Tabellenneunter abgeschlossen, trauert allerdings auch der verpassten Aufstiegschance nach. „Ohne die Corona-Pause wären wir aufgestiegen“, legte sich der scheidende Trainer Bernhard Trares fest, der am Samstag wie die Mannschaft von etwas mehr als 100 Fans am Carl-Benz-Stadion mit lauten Sprechchören verabschiedet wurde.

Trares sucht nach seinem Urlaub nun eine neue Herausforderung, beim Mannheimer Fußball-Drittligisten schauen die Verantwortlichen unterdessen nach vorn. Während Sportchef Jochen Kientz nach einem neuen Trainer und Spielern Aussicht hält, geht es für den Waldhof laut Präsident Bernd Beetz nun in erster Linie darum, wirtschaftlich zu überleben. Der Mäzen stellte dabei seine Bereitschaft in Aussicht, für entstehende Lücken weiter finanziell einzustehen. Hoffnung macht den Drittligisten dabei die Ankündigung des DFB, sich mit Konzepten für eine Rückkehr von Fans in die Stadien zu befassen. th/alex

