Waldhof baut Serie aus

Mannheim.Die Fußballer des SV Waldhof Mannheim sorgen als Aufsteiger in der 3. Liga weiter für Furore, denn mit dem 1:0-Sieg beim vor der Winterpause stark aufgekommenen SV Meppen (8.) gelang ein optimaler Start in die restliche Rückrunde – und das trotz einer über 30-minütigen Unterzahl nach einer gelb-roten Karte gegen Ferati.

Trotzdem bleiben die Mannheimer als Tabellendritter bescheiden in puncto möglichen Durchmarsch in die 2. Liga, was Kapitän Conrad unterstreicht: „Selbst in der vergangenen Saison, als wir das klare Ziel Aufstieg hatten, haben wir immer nur auf uns und von Spiel zu Spiel geschaut. Das machen wir jetzt wieder.“ Der SV Waldhof unterstrich einmal mehr seine Auswärtsstärke und ist nun seit sieben Spiele in Serie ungeschlagen. Das Siegtor in Meppen erzielte Bouziane (18.). hs/th

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020