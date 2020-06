Waldhof gewinnt in Rostock 1:0

Rostock/Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof hat bei Hansa Rostock seinen nächsten Auswärtssieg eingefahren. Arianit Ferati sorgte in der 85. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Erfolg. Damit kletterten die Mannheimer vom vierten auf den geteilten zweiten Platz. Es war die 32. Partie in Folge ohne Auswärtsniederlage. Jedoch hat der TSV 1860 München am Mittwoch die Möglichkeit, die Kurpfälzer sowie die punktgleichen Unterhachinger mit einem Sieg beim 1. FC Kaiserslautern zu überholen.

Kurzfristig war Waldhof-Trainer Bernhard Trares zu weiteren Veränderungen gezwungen. Max Christiansen fehlte wegen des Verdachts auf Pfeiffersches Drüsenfieber, zudem fiel Kevin Conrad (Knieprobleme) aus. Insgesamt fehlten fünf Stammkräfte, dafür meldete sich der langzeitverletzte Jan Just zurück, Florian Flick durfte von Beginn an ran und für den Ex-Offenbacher Gerrit Gohlke war die Partie gegen Hansa seine Waldhof-Premiere. Trotz der zahlreichen Umstellungen zeigten die Mannheimer eine ordentliche Leistung, hielten gegen die Rostocker dagegen. „In der zweiten Halbzeit war das eine fantastische Leistung meiner Mannschaft“, sagte Trainer Trares: „Ich bin auf die ganze Mannschaft stolz.“ mast/jako

