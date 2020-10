Waldhof hilft Bedürftigen

Mannheim.Eine tolle Aktion in komplizierten Zeiten: Da die Partie der 3. Fußball-Liga zwischen dem SV Waldhof und Hansa Rostock (1:2) am Dienstagabend im Corona-Risikogebiet Mannheim doch ohne Zuschauer stattfinden musste, spendet der Verein rund 350 bereits bestellte VIP-Essen. Sie werden am Mittwoch zwischen 12 und 15.30 Uhr am Carl-Benz-Stadion an Bedürftige ausgegeben, die dafür Behälter mitbringen müssen. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchte der SV Waldhof Mannheim denen helfen, die mit der derzeitigen Situation besonders zu kämpfen haben“, teilte der Club am Dienstag mit.

Der Drittligist, der mit dem 1:2 gegen Rostock seine erste Saisonniederlage kassierte, hat nach Informationen dieser Redaktion einen neuen Hauptsponsor gefunden. Der Lebensmittelhersteller und Großhändler Suntat geht beim SVW für einen niedrigen sechsstelligen Betrag auf die Trikotbrust. alex/th/sma

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020