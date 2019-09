Waldhof holt Punkt in Kaiserslautern

Kaiserslautern.Der SV Waldhof Mannheim hat im brisanten Drittliga-Derby beim 1. FC Kaiserslautern seine Serie von ungeschlagenen Ligaspielen auf nunmehr 29 ausgebaut. Der Aufsteiger erkämpfte sich am Sonntagnachmittag ein leistungsgerechtes 1:1 (1:1)-Unentschieden. Vor 36 766 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion brachte Gianluca Korte die Mannheimer nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung, Kevin Kraus sorgte in der 34. Minute für den 1:1-Ausgleich. In der ersten Halbzeit setzten die Pfälzer den SVW stark unter Druck, der deshalb nicht sein gewohntes Kurzpassspiel aufziehen konnte. Nach der Pause waren die Waldhöfer spielbestimmend. dpa

