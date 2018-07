Waldhof ist bereit

Anzeige

Mannheim.Mit viel Zuversicht, aber auch mit einigen Verletzungssorgen geht der SV Waldhof am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) mit der Partie gegen den SSV Ulm 1846 in die neue Regionalliga-Saison. „Wir sind auf einem guten Stand“, blickt Trainer Bernhard Trares auf die fünfwöchige Vorbereitung zurück. Er erwartet ein spannendes Rennen um den Titel, der erstmals direkt zum Aufstieg in die 3. Liga berechtigt.

Der drohende Punktabzug von drei Zählern wird zum Start nicht in die Tabelle eingerechnet, da das Urteil des DFB-Sportgerichts vom 5. Juli noch nicht rechtskräftig ist. Auf einer Sonderseite blickt diese Zeitung auf den Saisonstart gegen die Schwaben, die Konkurrenz und die bisherigen Neuzugänge. th