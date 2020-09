Waldhof Mannheim baut auf Euphorie

Patrick Glöckner musste beim SV Waldhof das Team neu formen. © pix

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim startet am Montag (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln in die neue Saison in der 3. Fußball-Liga. Nach der erfolgreichen Premiere verließ nicht nur Trainer-Ikone Bernhard Trares den Verein, sondern auch 13 Profis, so dass der neue Coach Patrick Glöckner die Mannschaft neu formen musste. Der hofft angesichts einiger Ausfälle beim Saisonstart auch auf „etwas Glück und Euphorie“. kr/th

Donnerstag, 17.09.2020