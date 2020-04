Waldhof-Profi trauert

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof fordert auch wegen eines Todesfalls im Mannschaftsumfeld den endgültigen Abbruch der zurzeit unterbrochenen Saison. Wie am Wochenende bekannt wurde, starb bereits am 30. März der Vater eines SVW-Profis im Alter von nur 55 Jahren an den Folgen von Covid-19. Geschäftsführer Markus Kompp bestätigte laut Medienberichten, dass er den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die übrigen Drittligisten nach Rücksprache mit dem betroffenen Profi über den Todesfall in einer Email informiert habe. Der Mannheimer Funktionär dementierte allerdings vehement, dass der Verein die private Tragödie für seine Forderung nach einem Saisonabbruch ausnutzen wolle. alex

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020