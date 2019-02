Warnstreiks erreichen Höhepunkt

Proteste mit 400 Beschäftigten in der Heidelberger Innenstadt. © Mager

Düsseldorf/Heidelberg.Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften mit massiven Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Verdi-Chef Frank Bsirske warnte am Rande einer Kundgebung in Düsseldorf: „Bei weiterer Blockadehaltung der Arbeitgeber ist eine Eskalation der Streiks nicht auszuschließen.“

Vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde legten gestern nach Verdi-Angaben allein in Baden-Württemberg 1200 Angestellte im öffentlichen Dienst die Arbeit nieder. In Heidelberg beteiligten sich 400 Menschen an Protesten, unter anderem Lehrer, Erzieher sowie Straßenwärter. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. dpa/mica

