Warnung ignoriert?

Im Klinikum Ludwigshafen kam das Baby zur Welt. © Klinikum Ludwigshafen

Rhein-Neckar.Im Prozess um die Viernheimer Kinderleiche ist das Klinikum Ludwigshafen in den Fokus gerückt. Wie gestern vor dem Darmstädter Landgericht bekannt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft in dem Krankenhaus gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Tötung. Die Mutter als Beschuldigte in dem Sicherungsverfahren hatte ihren Sohn im Klinikum zur Welt gebracht. 14 Tage zuvor hatte das Jugendamt Mannheim alle Geburtskliniken in Mannheim und Ludwigshafen gewarnt und eine sofortige Inobhutnahme des Kindes nach der Geburt angeordnet. Die Beschuldigte konnte jedoch fünf Tage später gemeinsam mit ihrem Sohn das Klinikum unbehelligt verlassen. Wann und wie das Baby zu Tode gekommen ist, darüber rätseln alle Prozessbeteiligten. Die Mutter schweigt dazu beharrlich. bjz

