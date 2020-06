Warten auf Freibadstart

Heppenheim.Warten auf den Saisonstart: Das gilt für das Heppenheimer Freibad ebenso wie für alle anderen Schwimmbetriebe in Hessen. Am heutigen Mittwoch will die Landesregierung weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgeben; möglicherweise wird dann deutlich, wann es losgehen könnte.

Zuletzt war als möglicher frühester Starttermin der 5. Juli im Gespräch. Bürgermeister Burelbach macht allerdings deutlich, dass auch nach dem Start nichts so sein wie gewohnt: Wahrscheinlich wird die Zahl der gleichzeitig eingelassenen Besucher beschränkt sein. Wahrscheinlich werden diese Besucher auch nur eine begrenzte Aufenthaltszeit zur Verfügung haben, damit danach weitere Besucher eingelassen werden können. Das alles wird verbunden sein mit einigem organisatorischen Aufwand. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.06.2020