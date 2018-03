Warten auf Gutachten

Anzeige

Bensheim.Die Suche nach der Absturzursache eines Ultraleichtfliegers in der Nähe des Gewerbegebiets Stubenwald in Bensheim geht weiter. „Es lag kein medizinischer Notfall vor“, fasste Oberstaatsanwalt Robert Hartmann das Ergebnis der Obduktion am Dienstag zusammen. Der 32 Jahre alte Pilot und die 18 Jahre alte Frau aus Bickenbach seien durch den Aufprall ums Leben gekommen.

Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt wartet nun auf das Gutachten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig. Bis die ersten Ergebnisse der Sachverständigen vorliegen, können aber noch Wochen ins Land gehen.