Was an Ostern erlaubt ist – und was nicht

Bergstraße.An ein normales Osterfest ist in diesen Tagen wegen der Corona-Pandemie nicht zu denken. Aber was ist während des langen Wochenendes eigentlich noch erlaubt? Sind Besuche mit den Kindern im Haus der Großeltern oder bei Tante und Onkel vertretbar? Und was ist mit der Ostereiersuche im Park?

Auf diese und andere Fragen gibt diese Zeitung Antworten. Entscheidend sind dabei hauptsächlich Verordnungen, die das Land Hessen erlassen hat.

Nicht alles, das nicht explizit verboten ist, ist auch ratsam, wenn es darum geht, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die eigene Gesundheit und die anderer zu schützen. Im Zweifel gilt der Passus der Verordnung, der besagt, dass alle Kontakte auf das „absolut nötige Minimum“ reduziert werden müssen. kbw/BILD: Förster/dpa

