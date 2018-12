Was sich 2019 ändert

In Mannheim steigen ab 1. Januar die Müllgebühren. © Blüthner

Berlin/Mannheim.Im nächsten Jahr kommen auf die Menschen etliche Veränderungen zu. In Mannheim beispielsweise werden die Bus- und Bahntickets günstiger. In ganz Deutschland profitieren die Rentner von neuen Gesetzen. Die Koalition verspricht Verbesserungen für Millionen Menschen. Verdi-Chef Frank Bsirske, der die Sozialpolitik der Regierung immer wieder als unzureichend kritisiert, lobt diesmal: „Der eingeschlagene Kurswechsel in der Rentenpolitik ist zu begrüßen.“ So wird beispielsweise die Mütterrente je Kind um brutto 16,02 Euro und im Osten um 15,35 Euro angehoben.Teurer werden in Mannheim indessen Abfallgebühren, die 2019 und 2020 um je vier Prozent angehoben werden. Auch beim Abwasser gibt es 2019 neue Preise: Die mengenabhängige Schmutzwassergebühr wird um vier Prozent billiger . dpa/lang

