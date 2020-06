Was sich eine Leukämiepatientin wünscht

Mannheim.Sandra Velemirovic (30, Bild) ist an Akuter lymphatischer Leukämie (ALL) erkrankt. Als Folge der Chemotherapie ist ihr Immunsystem unterdrückt – somit gehört sie zur Corona-Risikogruppe. Sie muss sich weitgehend isolieren, spazieren geht die junge Frau mit Mundschutz und Handschuhen. Bis es einen relevanten medizinischen Fortschritt gebe, müssten Risikopatienten vorsichtig sein, sagt Stefan Klein, leitender Oberarzt im Bereich Onkologie der Universitätsmedizin Mannheim. „Sie müssen darauf bauen, dass ihre Umwelt Rücksicht nimmt und versucht, die Pandemie klein zu halten.“ Auch Sandra Velemirovic appelliert an die Solidarität ihrer Mitmenschen, die Hygieneregeln einzuhalten. julb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.06.2020