Wasser aus Säcken gegen Hitzestress

Mannheim.Die Stadt Mannheim lässt schwächelnde Platanen auf dem Alten Meßplatz im Stadtteil Neckarstadt speziell bewässern. Dabei werden an den Stämmen der Bäume Säcke angebracht, die das Wasser nach und nach in den Boden abgeben (Bild). Die Methode gegen Hitzestress ist in Mannheim neu und soll laut Stadt an diesem Standort ausprobiert werden. Die 66 Platanen wurden im Vorfeld zum Stadtjubiläum 2007 auf Mannheims größtem Stadtplatz gepflanzt und sind seit längerem angeschlagen. Anwohner beschweren sich seit Jahren über den Zustand der Pflanzen. Sie fordern, dass der kümmerliche Bestand saniert und das Erscheinungsbild des Platzes, wie ursprünglich geplant, wieder hergestellt wird. aph (Bild: keiper)

