Wasser für alle

Zeljka Lucic, Inhaberin von L’art pour L’art, schenkt aus. © Tröster

Mannheim.Die Initiative „Refill“, was ins Deutsche übersetzt „auffüllen“ bedeutet, hat es sich zum Ziel gesetzt, kostenloses Trinkwasser aus dem Hahn in Geschäften für jedermann verfügbar zu machen. Im Mannheimer Stadtgebiet gibt es mittlerweile 21 Läden, die Wasser zum Abfüllen anbieten. Das Projekt hat seinen Ursprung in Großbritannien und hat sich inzwischen über die sozialen Netzwerke in vielen deutschen Städten etabliert. Gastronomen oder Händler, die an dem Projekt teilnehmen, bringen gut sichtbar an Tür oder Fenster den Refill-Aufkleber mit einem Wassertropfen an. „Refill“ wird in Mannheim von Jasmin Eck und Alexander Weigert ehrenamtlich geleitet. see

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018