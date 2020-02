Wasserstoff soll Region bewegen

Ein Autofahrer betankt seinen Wagen an einer Wasserstofftankstelle. © dpa

Stuttgart.In der Rhein-Neckar-Region soll im Rahmen eines landesweit einzigartigen Modellprojekts die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit Investitionen in Höhe von rund 100 Millionen Euro gefördert werden. Nach Informationen dieser Redaktion will die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart 20 Millionen Euro des Gesamtbetrags übernehmen. Der Bund unterstützt das Vorhaben ebenfalls mit 20 Millionen Euro, den Rest zahlen die Projektpartner vor Ort. Bei dem Modellprojekt sollen unter anderem in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen 40 Brennstoffzellenbusse angeschafft werden. Dazu sollen die Betriebsstellen in Mannheim und Heidelberg je eine Wasserstofftankstelle erhalten. Das grün-schwarze Kabinett plant dem Vernehmen nach, am 10. März die Förderung zu beschließen. Das Projekt hat eine Laufzeit von 2020 bis 2023. Starten mit der Umsetzung wollen die Projektpartner in der zweiten Hälfte dieses Jahres. mis

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020