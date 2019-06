Wasserturm leuchtet grün

Mannheim.Weil die Bundesregierung Mannheim als eine von fünf deutschlandweiten Modellstädten für nachhaltige Mobilität ausgewählt hat, leuchtete der Wasserturm am Dienstagabend in „Modellstadt-Grün“. Mit ihrer Kampagnenfarbe wollten die Verkehrsbetriebe VRN, RNV und die Stadtverwaltung auf das Projekt hinweisen, mit dem Luftschadstoffe reduziert werden sollen. Unter anderem über günstigere Bahntickets versuchen die Initiatoren seit Januar, in Mannheim und Ludwigshafen mehr Menschen dazu zu bringen, das Auto stehen zu lassen und auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Bis 2020 sind für die fünf Modellstädte – neben Mannheim betrifft das Bonn, Essen, Reutlingen und Herrenberg (Kreis Böblingen) – insgesamt 130 Millionen Euro Fördermittel vorgesehen. akj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019