Wechsel an der Spitze

Schwetzingen.„Aufgrund der Vielfalt an aufwendigen Aufgaben und der zunehmend komplexeren Veranstaltungsorganisation wird die Geschäftsstelle des Stadtmarketings Schwetzingen in der Innenstadt neustrukturiert und personell aufgestockt“, heißt es in einer Mitteilung der Vorsitzenden Elke Ackermann-Knieriem. Der Arbeitsvertrag mit Geschäftsführer Jens Rückert endet nach einem knappen Jahr zum 31. März, bestätigt sie unserer Zeitung.

Rückert soll dem Verein aber beratend erhalten bleiben und sieht seine Kündigung sogar positiv: „Ich sehe in der veränderten Struktur und personellen Aufgabenumverteilung eine große Chance, den Verein organisatorisch auf neue Füße und stabilere Beine zu stellen. Die bisherige One-Man-Show in der Leitung ist auf Dauer nicht praktikabel und perspektivisch nicht zielführend. Deshalb freue ich mich, den Verein auch weiterhin aktiv zu unterstützen und dabei meine langjährige Erfahrung als SMS-Vorsitzender erfolgreich zu nutzen“, so Jens Rückert. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.01.2020