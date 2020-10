Wechsel an der Spitze nutzen

Schwetzingen.Der in Schwetzingen ansässige Caritasverband Rhein-Neckar-Kreis verliert seine Geschäftsführerin Susanne Rohfleisch an den größeren Partnerverband in Karlsruhe. Derzeit wird die Stelle nicht hauptamtlich sondern nur ehrenamtlich neu besetzt. Die Vorstandschaft will die Chance nutzen und mit dem Caritasverband Heidelberg über Kooperationen oder gar eine Fusion sprechen, das bestätigt der Aufsichtsratsvorsitzende Bernhard Carl dieser Zeitung auf Nachfrage.

Susanne Rohfleisch stand mehr als acht Jahre an der Spitze des Caritasverbandes Rhein-Neckar, hat laut Bernhard Carl die Finanzen geordnet und dabei trotzdem die Arbeitsplätze erhalten und so die Konsolidierung maßgeblich verantwortet. Auch bei einer künftigen Zusammenarbeit oder Fusion gehe es nicht um Stellenabbau, so Carl. jüg

