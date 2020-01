Wechsel an Spitze von Südzucker

Mannheim.Wolfgang Heer (63, Bild) hat überraschend sein Amt als Vorstandsvorsitzender von Südzucker niedergelegt. Dieser Schritt sei „im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“ geschehen, teilte das Mannheimer Unternehmen am Mittwochabend mit. Weitere Gründe wurden nicht genannt. Heers Mandat wäre regulär am 28. Februar 2021 ausgelaufen. Seit mehr als zehn Jahren stand er an der Spitze von Europas größtem Zuckerhersteller.

Nachfolger soll zum 1. März Niels Pörksen werden. Der Manager kommt von dem australischen Pflanzenschutz-Hersteller Nufarm. Bis Pörksen bei Südzucker ist, sollen die übrigen Vorstandsmitglieder die Aufgaben von Heer unter sich aufteilen. Gemeinsam mit Pörksen habe Südzucker eine „engagierte Führungsmannschaft“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Jörg Gebhard laut Mitteilung.

700 Jobs fallen weg

Der Konzern steckt schon seit Monaten in der Krise. Weil die Preise sehr niedrig sind, schreibt Südzucker im Kerngeschäft Zucker rote Zahlen. Fünf Werke sollen geschlossen und rund 700 Arbeitsplätze in der Sparte gestrichen werden. Wie viele Jobs in der Mannheimer Zentrale mit rund 500 Mitarbeitern wegfallen, ist unklar. Noch im Frühjahr soll es Details dazu geben, hatte Heer zuletzt gesagt. Bild: Rinderspacher

