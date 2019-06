Wechsel auf dem Bibliser Gurken-Thron

Biblis.Vor dem Auftakt zum Bibliser Gurkenfest zieht die bisherige Gurkenkönigin Paula I. (rechts, bei der Vorstellung ihrer Nachfolgerin) im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz. Sie habe zusammen mit ihrer Prinzessin Larissa spannende Begegnungen gehabt und viele Veranstaltungen besucht. Dabei sei es ihr am Anfang nicht leicht gefallen, vor vielen Menschen zu sprechen. Doch dadurch habe sie auch viel Selbstbewusstsein gewonnen. Ihre letzte Amtshandlung ist die Eröffnung des Gurkenfestes am Freitag. Die Nachfolgerin Noemi Hofman Cruz (links) wird am Samstag inthronisiert. Sie freut sich schon auf die Zeit als Hoheit. kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.06.2019