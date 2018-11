Wechsel bei Winzer eG

Otto Guthier (r.) und sein Nachfolger Patrick Staub. © einberger

Heppenheim.26 Jahre war er Geschäftsführer der Bergsträßer Winzer eG, zum Jahresende geht er in Ruhestand: Otto Guthier blickt auf eine „insgesamt schöne Zeit“ zurück. Die Voraussetzungen für die Übergabe seien gut, die Zahlen stimmten, und der aktuelle Weinjahrgang biete seinem Nachfolger nahezu optimale Startbedingungen. Nachfolger von Guthier wird Patrick Staub, der zuletzt schon als Stellvertreter seines Vorgängers fungiert hatte. Er übernimmt eine Genossenschaft, deren Umsatz in der Ära Guthier von 9,3 Millionen Mark in 1992 auf aktuell rund 6,7 Millionen Euro gestiegen ist. Unter Führung von Guthier hat die Winzer eG ein differenziertes Markensortiment aufgebaut sowie – einer der Höhepunkte in Guthiers Schaffen – die Weinerlebniswelt „Viniversum“ errichtet, die 2014 in Heppenheim eröffnet wurde. red

