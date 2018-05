Wehr-Etat: SPD attackiert Union

Anzeige

Berlin.Union und SPD sind sich weiterhin uneins über die Höhe der Verteidigungsausgaben. Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigte gestern die geplante deutliche Aufstockung des Wehr-Etats in den nächsten Jahren. „Es geht nicht um Aufrüstung, sondern ganz einfach um Ausrüstung“, sagte die CDU-Politikerin bei den Haushaltsberatungen im Bundestag. Die Soldaten müssten so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgaben im In- und Ausland gut bewerkstelligen könnten. Die SPD hingegen sieht die Forderungen von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nach noch mehr Geld kritisch.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagte, sie sehe keinen Anlass, die geringen zusätzlichen Spielräume im Haushalt in den Verteidigungshaushalt zu stecken. In den vergangenen zwei Jahren habe das Verteidigungsministerium das verfügbare Geld nicht ausgegeben. „Sie haben es nicht geschafft aufgrund der inneren Zustände und der Ineffizienzen in der Bundeswehr“, warf Nahles von der Leyen vor.

„Sind gerade mal am Anfang“

Das Management der Bundeswehr müsse verbessert werden. „Sie bekommen schon verdammt viel mehr Geld“, sagte auch der Grünen-Verteidigungsexperte Tobias Lindner.