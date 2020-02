Weidel will an die Spitze

Böblingen.Auch nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden der Südwest-AfD sieht Alice Weidel ihren Schwerpunkt in der Bundespolitik. „Ich werden hoffentlich Spitzenkandidatin der AfD in Baden-Württemberg für die Bundestagswahl“, sagte die 41-Jährige beim Sonderparteitag in Böblingen. Die 1029 anwesenden Mitglieder hatten die Bundestagsfraktionschefin in einer Kampfabstimmung gegen den bisherigen Parteichef Dirk Spaniel mit 54 Prozent zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Da im vergangenen Jahr der Machtkampf zwischen den Co-Vorsitzenden Spaniel und Landtagsfraktionschef Bernd Gögel die Parteiführung gelähmt hatte, votierten die Mitglieder gegen eine Doppelspitze. Weidel versprach, den völkisch-nationalen Flügel einzubinden. pre

