Weihnachtsbaum am Bürstädter Rathaus

Bürstadt.Sechs Männer der Stadtgärtnerei Bürstadt waren gestern nötig, um die zehn Meter hohe Edeltanne am Rathaus aufzustellen. Der Weihnachtsbaum am alla hopp!-Park ist der größte im Stadtgebiet, immerhin spielt sich dort am zweiten Dezemberwochenende der Adventszauber ab. Die Tanne stammt übrigens aus Hammelbach im Odenwald, wie jedes Jahr und wie alle anderen Bäume im Stadtgebiet: am Historischen Rathaus und Marktplatz, vor dem Modehaus Vetter, auf den Friedhöfen sowie am Alten Rathaus und in der Rheinstraße in Bobstadt oder dem Brunnen und der Kapelle in Riedrode. Ganz neu hinzu kommt zum Weihnachtsschmuck in diesem Jahr die stimmungsvolle Beleuchtung am Historischen Rathaus: Eine Lichterkette wird das Dachgesims erstrahlen lassen. cos(Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018