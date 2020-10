Weihnachtsmärkte noch immer auf der Kippe

Die Pyramide auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm. © Christoph Blüthner

Mannheim.Die Stadt Mannheim ist sehr skeptisch, ob sie Weihnachtsmärkte zulassen kann. Eine endgültige Absage wie in Heidelberg haben die Veranstalter nach einer Sitzung dazu am Montag im Rathaus aber auch noch nicht erhalten. Vielmehr wurden sie gebeten, sich eine weitere Woche zu gedulden.

Noch vor drei Wochen hatte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zugesagt, man werde „an den angestammten Orten schöne Märkte erleben“ – das würde bedeuten am Wasserturm, auf den Kapuzinerplanken und auf dem Paradeplatz. Doch das werde „natürlich nicht wie in den letzten Jahren“ laufen, schränkte er ein.

Inzwischen ist Mannheim indes Corona-Risikogebiet. Daher gab es nun keine Zu-, aber auch noch keine komplette Absage. „Die Entwicklung der Infektionszahlen in den letzten drei Wochen lässt es nicht zu, zum heutigen Tag die Durchführung von Weihnachtsmärkten, auch in der bislang angedachten veränderten Form, in Aussicht zu stellen“, so eine Sprecherin der Stadt vorsichtig. Man werde sich „erneut nächste Woche mit der dann aktuellen Lageeinschätzung und -prognose befassen“. Auch in dem Satz wird offengelassen, ob dann eine endgültige Entscheidung fällt. Die Betreiber sind jedenfalls bereit, weiter zu warten und Hygienekonzepte umzusetzen.

