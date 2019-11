Weihnachtsmarkt-Auftakt mit Schneeflocke und Fee

Mannheim.Unter dem Sternenhimmel auf den Mannheimer Kapuzinerplanken haben Schneeflocke Widja (hinten) und Fee Silya als Stelzenkünstler am Montagabend die Weihnachtsmarkt-Saison eingeläutet. Auch am Wasserturm sowie im Märchenwald auf dem Paradeplatz hat der Budenzauber begonnen. Außerdem schalteten Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch, Vertreter des Handels, der Kirchen und des Energieversorgers MVV symbolisch die Weihnachtsbeleuchtung in der City ein. Die Weihnachtsmärkte dauern bis 23. Dezember, der Märchenwald bis 28. Dezember. Auch in Heidelberg hat der Weihnachtsmarkt am Montag begonnen – dort wird bis 22. Dezember gefeiert werden. cs

