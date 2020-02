Weinfrühling lockt viele Besucher an

Bergstraße.Leicht, aromatisch und elegant werden die Bergsträßer Weine des Jahrgangs 2019 ausfallen. Das sagen die Winzer voraus. Überzeugt davon, den Geschmacksnerv vieler Weingenießer zu treffen, laden sie zum Probieren beim Bergsträßer Weintreff am 25. April nach Bensheim ein. Damit startet der „Bergsträßer Weinfrühling“. Bis Ende Mai organisieren Bergsträßer Weinbaubetriebe eine Fülle von Wein-Events; neben Hof- und Kellerfesten laden sie besonders zur Weinlagenwanderung am Maifeiertag ein. Selten kann man Wein und Lebensart so intensiv miterleben wie an diesem Tag. Die Veranstaltung lockt jährlich viele Tausende Wanderer in die vom Frühling geprägten Weinberge zwischen Zwingenberg und Heppenheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020