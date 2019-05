Weinlagenwanderung in strahlender Sonne

Bergstraße.In Scharen zog es die Besucher gestern wieder in die Weinberge – so wie auf unserem Bild am Bensheimer Kirchberg. Die 32. Bergsträßer Weinlagenwanderung zwischen Zwingenberg und Heppenheim konnten die vielen Tausend Teilnehmer am Maifeiertag bei strahlendem Sonnenschein genießen. Ganz im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen kleinere Regenschauer das Vergnügen zu einer nicht nur feuchtfröhlichen, sondern bisweilen auch feuchten Angelegenheit gemacht hatten, durfte der Regenschirm diesmal zuhause bleiben – es sei denn, er wurde zum Schutz vor der Sonne zweckentfremdet. red/BILD: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.05.2019