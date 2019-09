Weinlese 2019: Bergsträßer Winzer erwarten hohe Qualität

Bergstraße.Die Weinlese an der Hessischen Bergstraße ist voll im Gange. Nach den ersten Erntewochen erwarten die Winzer erneut einen Jahrgang mit hoher Qualität. Allerdings dürfte der Ertrag im Vergleich zum Rekordherbst 2018 zurückgehen. Das prognostizieren verschiedenen Weinbaubetriebe in Bensheim, Heppenheim und Zwingenberg. Probleme bereiteten den Winzern in den vergangenen Monaten unter anderem die Trockenheit, die Kirschessigfliege, aber auch der Starkregen am 7. und 8. September.

Unser Bild zeigt die ehemalige Handball- Bundesligaspielerin des TSV Auerbach, Jolanta Rausch (geb. Wojda), als Erntehelferin in der Lage Zeller Kirchberg. red/Bild: Thomas Neu

