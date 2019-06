Weinmarkt-Auftakt lockt die Massen

Heppenheim.Ein prima Startwochenende bei hochsommerlichen Temperaturen bescherte dem Heppenheimer Weinmarkt einen Auftakt nach Maß. Die Menschen zog es in Massen in die historischen Gassen im Herzen der Kreisstadt, um bei mitreißender Musik, leckerem Essen und vor allem erfrischenden Getränken ausgelassen zu feiern. Hitzebedingt füllte sich die Heppenheimer Altstadt zwar etwas später als gewöhnlich, doch dann wurde es dafür umso voller. Trotz Gedränge blieb es aber immer friedlich. Die Polizei berichtete von „überaus ruhigen Abenden und Nächten“. Gefeiert wird in Heppenheim noch bis zum kommenden Wochenende. red/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.07.2019