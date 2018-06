Weinmarkt ist eröffnet

Anzeige

Heppenheim.Etwa 80 000 Besucher werden in den nächsten Tagen bis einschließlich 1. Juli in der Heppenheimer Altstadt erwartet. Anlass ist der diesjährige Bergsträßer Weinmarkt, der gestern Abend im Amtshof eröffnet wurde. Wieder einmal findet das große und traditionsreiche Volksfest parallel zu einer bedeutenden Sportveranstaltung statt. Aus diesem Grund werden die beiden nächsten Deutschlandspiele bei der Fußball-WM heute Abend und am Mittwochmittag im Festzelt übertragen.

Weitere besondere Programmpunkte sind der Tag der Betriebe am 25. Juni, der Tag der Jugend am 27. Juni, die öffentliche Weinprobe der Bergsträßer Winzer eG am 29. Juni und die Krönung der Bergsträßer Weinkönigin am 30. Juni. hol