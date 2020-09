Weinprobe auch online ein Renner

Bensheim.Eine Online-Weinprobe als süffige und kurzweilige Show: Am Freitagabend zeigte der Verkehrsverein mit seinem Team im Parktheater, was in Corona-Zeiten alles möglich ist.

Bei der Verkosten im Rahmen des „Winzerfest dehaam“-Programms gab es vieles zu sehen – und wer zu Hause entsprechend vorgesorgt hatte, konnte auch schmecken, über was die Experten in der Weinbucht auf der Bühne des Parktheaters sprachen. Das Video wurde auf Youtube innerhalb kurzer Zeit bereits 2000 Mal aufgerufen. Passend dazu wurden schon mehr als 700 Weinpakete mit den elf heimischen Erzeugnissen verkauft – Tendenz wie bei den Klickzahlen steigend. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.09.2020