Weiße Pracht überzieht Rom

Rom.Der Schnee hat das öffentliche Leben in der italienischen Hauptstadt nahezu lahmgelegt, Österreich erlaubt angesichts der Kälte Ausnahmen vom Verhüllungsverbot: Das Aufbäumen des Winters ist fast in ganz Europa spürbar. Rom war gestern mit einer ungewöhnlichen weißen Schneedecke überzogen. Unser Bild zeigt Fußgänger in der Via dei Fiori im Zentrum. In Deutschland hat der Südwesten die bisher wohl kälteste Nacht mit bis zu minus 20 Grad auf dem Feldberg erlebt. In Mannheim steuert der Kältebus derzeit Übernachtungsplätze von Obdachlosen an und versorgt sie mit heißen Getränken und Schlafsäcken. dpa/imo