Weitere Absage

Oberzent.Nach Sound Of The Forest (SOTF) ist gestern auch die Premiere eines kleineren Ablegers des Festivals am Odenwälder Marbachstausee namens Circle Of Leaves von den Behörden der Stadt Oberzent abgesagt worden. Das teilte Veranstalter Fritz Krings gestern im Gespräch mit dieser Zeitung mit. Dort hatte er vom 17. bis 19. August bis zu 3000 Zuschauer erwartet. „Das kann ich aber eher nachvollziehen, weil es inzwischen noch trockener geworden ist. Jeden Tag verdampfen ja zurzeit sieben Liter Wasser pro Quadratmeter“, sagte Krings. Die Absage von SOTF kurz vor Beginn am 2. August nennt der Popakademieabsolvent „leichtfertig“. Trotzdem erwäge sein Team mit Blick auf einen nicht versicherten Verlust von bis zu 200 000 Euro keine Schadenersatzklage gegen die Behörden. jpk