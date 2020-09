Weitere Corona-Fälle auch in Einhausen und Lautertal

Bergstraße/Mannheim.Im Kreis Bergstraße gibt es sechs neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle, und zwar jeweils einer in Einhausen, Lautertal und Lampertheim sowie drei in Mörlenbach. Einer dieser Infektionsfälle steht in Zusammenhang mit der Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Das Gesundheitsamt hat für die entsprechende Person Quarantäne verhängt. Für die engen Kontaktpersonen wird wie üblich ebenfalls Quarantäne angeordnet. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang rund 40 Personen unter Quarantäne gestellt. Dies teilte die Pressestelle des Kreises am Dienstagabend mit.

Insgesamt sind nun 596 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt weiterhin 550 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und mittlerweile als genesen gelten. Zudem hat es drei Todesfälle gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 43 Fälle bekannt, die momentan mit dem Corona-Virus infiziert sind.

Derzeit befinden sich zwei Patienten mit einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem befinden sich derzeit sechs Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einer Bergsträßer Klinik.

Vor einer Verödung der Innenstädte haben unterdessen die deutschen Oberbürgermeister gewarnt. Schon vor der Corona-Pandemie habe der Handel in der City unter Umsatzrückgängen gelitten, was die Innenstädte verändere. Die Corona-Pandemie „wirkte da wie ein Katalysator“, so Städtetags-Präsident Burkhard Jung (SPD), der Oberbürgermeister von Leipzig, nach einer Präsidiumssitzung des Dachverbandes in Mannheim. „Leerstände in Fußgängerzonen und auf Einkaufsmeilen dürfen sich bundesweit nicht vermehrt ins Bild drängen. Wir müssen jetzt handeln“, so Jung. Der Deutsche Städtetag hat daher Bund und Länder aufgefordert, bei der Entwicklung neuer Konzepte zu helfen und die Kommunen nicht alleine zu lassen. Zugleich warnten die Städte, dass der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2025 nicht umsetzbar sei.

Die Oberbürgermeister fordern daher, die Städtebauförderung von Bund und Ländern von derzeit 790 Millionen Euro jährlich deutlich aufzustocken. Zudem sollten die Kommunen für relevante Schlüsselimmobilien – wie leere Kaufhäuser – ein Vorkaufsrecht erhalten, sie zudem vorübergehend mit Hilfe eines von Bund und Ländern gespeisten Fonds selbst erwerben und entwickeln dürfen.

Den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder halten die Städte zwar für sinnvoll, aber in bisher genanten Zeitraum bis 2025 nicht machbar. „Das ist faktisch unmöglich“, so der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos), der einer der stellvertretenden Präsidenten des Deutschen Städtetages ist. red/pwr

