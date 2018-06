Anzeige

Mannheim.Der Großteil der geplanten digitalen Kameras zur Videoüberwachung in Teilen der Mannheimer Innenstadt wird erst im zweiten Quartal 2019 in Betrieb gehen. Das sagte Erster Bürgermeister Christian Specht gestern dieser Zeitung. Seit Mai sind dagegen die Kameras rund um den Hauptbahnhof in Betrieb. Eine intelligente Software soll die im Polizeipräsidium auflaufenden Bilder einmal automatisch auswerten. stp